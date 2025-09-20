ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Aquatic Yoga | ಜಲಯೋಗ: ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ

ಸುಕೃತ ಎಸ್.
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ‘ಎಂವಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಕ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌’ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರುಮಾ ಹೇಮ್ವಾನಿ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಜಲಯೋಗ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ:
YogaHealth Tips

