Aquatic Yoga | ಜಲಯೋಗ: ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ

<blockquote>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ಎಂವಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್' ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರುಮಾ ಹೇಮ್ವಾನಿ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಜಲಯೋಗ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ:</blockquote>.<p>'ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು, ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನ. ಯೋಗ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ನುವವಳು ನಾನಲ್ಲ. ಯೋಗವು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಲಖನೌನ ರುಮಾ ಹೇಮ್ವಾನಿ.</p>. <p>58 ವರ್ಷದ ರುಮಾ ಅವರು ಜಲಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದವರು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ತಾಸು 24 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾಸನಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅವರು, ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನನ್ನೊಳಗಿನ ಜಲಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ನನಗೆ 30 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರುಮಾ.</p><p>ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ಲಾವಿನಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ರುಮಾ ಪರಿಣತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜಲಯೋಗದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಇವರು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜಲಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾವಿನಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಮಹಿಳೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆವಾರ್ತೆ ನಡೆಸುವಾಕೆಯು ಸಮಾಜದ ಮೂಲಾಧಾರ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>