ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಮಜಲನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ
Published 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಮಜಲನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹುಟ್ಟುವುದು.
1 hour ago
ವೃಷಭ
ಊಟದ ಸಮಯ ಪದೇಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನ.
1 hour ago
ಮಿಥುನ
ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ದಿನ. ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಿರಿ.
1 hour ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕೂತು ತಿನ್ನುವವನಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಹಣ ಸಾಲದು ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
1 hour ago
ಸಿಂಹ
ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖವಾಗುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಚರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗುವುದು.
1 hour ago
ಕನ್ಯಾ
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಾತಾವರಣವು ಸಹಕರಿಸದೆ ಇರಬಹುದು. ಕಳೆದು ಹೋದ ವಸ್ತುವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಲಾಭ ಹೊಂದುವಿರಿ.
1 hour ago
ತುಲಾ
ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಮಾತು ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿವೆ.
1 hour ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ತರುಣ–ತರುಣಿಯರಿಗೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುವುದು.ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜೊತೆಯಾಗುವುದು.
1 hour ago
ಧನು
ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಉತ್ಸವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶೀತ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
1 hour ago
ಮಕರ
ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಅನಿವಾರ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
1 hour ago
ಕುಂಭ
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವನ್ನು ನೀಡು ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
1 hour ago
ಮೀನ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಇಂದಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದು ಕಂಡರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವರು.
1 hour ago
