ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ | 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಭಾನುವಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:08 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ | 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಭಾನುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-48
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-02
ರಾಹು ಕಾಲ:
ರಾಹುಕಾಲ : ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ | 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಹಸ್ತ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT