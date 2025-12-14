ಮುಂಬೈ | ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್‌ ಲೀಗ್ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು, ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (ಜಿಸಿಎಲ್) ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲೆರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಫಿಡೆ) ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರುವ ಜಿಸಿಎಲ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಯಲ್ ಒಪೇರಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆರು ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲಿರೇಝಾ ಫಿರೋಜ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ವಿದಿತ್ ಗುಜರಾತಿ, ಝು ಝಿನೆರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಗ್ರಾಡ್ ಮುಂಬಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ಯಾಂಜೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಪೈನ್ ಎಸ್ಜಿ ಪೈಪರ್ಸ್, ಪಿಬಿಜಿ ಅಲಾಸ್ಕನ್ ನೈಟ್ಸ್, ಫೈಯರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರರು ಈ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>10 ದಿನಗಳ ಈ ಲೀಗ್, ಡಬಲ್ ರೌಂಡ್ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>