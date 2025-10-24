ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ‌2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ‌2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-26
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-03
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ‌2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸತುಲಾ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT