Ranji Trophy | ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ: ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ನವುಲೆಯ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸಿದವು.</p><p>ಆತಿಥೇಯ ವೇಗಿಗಳು ಅಂತಿಮ ದಿನದಾಟದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೋವಾ ಫಾಲೋ ಆನ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿತು.</p><p>ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ವೈಶಾಖ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಸುಯಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ (13; 15ಎ, 2ಬೌಂ) ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮಂಥನ್ ಖುತ್ಕರ್ (ಔಟಾಗದೆ 55; 135ಎ, 5ಬೌಂ) ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ್ ತೇಜ್ರಾಣಾ (ಔಟಾಗದೆ 73; 126ಎ, 9ಬೌಂ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. </p><p>ಇವರು ಮುರಿಯದ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 244 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 123ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ನಂತರವೂ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್; 110.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 371. </p><p><strong>ಗೋವಾ</strong>: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್; 87.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 217 (ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 47, ಮೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಕರ್ 53; ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ 51ಕ್ಕೆ5, ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 74ಕ್ಕೆ3, ಯಶೋವರ್ಧನ್ ಪರಂತಾಪ್ 18ಕ್ಕೆ1, ವೈಶಾಖ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 53ಕ್ಕೆ1).</p><p><strong>ಗೋವಾ</strong>: ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್; 46 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 143 (ಮಂಥನ್ ಖುತ್ಕರ್ ಔಟಾಗದೆ 55, ಸುಯಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ 13, ಅಭಿನವ್ ತೇಜ್ರಾಣಾ ಔಟಾಗದೆ 73; ವೈಶಾಖ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 33ಕ್ಕೆ1).</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ</strong>: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ. </p><p><strong>ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ</strong>: ಕರುಣ್ ನಾಯರ್.</p>.Ranji Trophy 2025: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುನ್ನಡೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಬಲ.Ranji Trophy: ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೇಗಿಗಳು.