ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Ranji Trophy 2025: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುನ್ನಡೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಬಲ

ವೇಗಿಗಳ ಬಿಗುವಿನ ದಾಳಿ: ಫಾಲೋ ಆನ್‌ ತಪ್ಪಿಸಲು ಗೋವಾ ಹೋರಾಟ
ಜಿ.ಶಿವಕುಮಾರ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗೋವಾ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಲಾಷ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ (ಎಡ) ಹಾಗೂ ವಿದ್ವತ್‌ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.
ಗೋವಾ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಲಾಷ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ (ಎಡ) ಹಾಗೂ ವಿದ್ವತ್‌ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.
CricketKarnatakaGoaRanji TrophyRanji Cricket Trophyranji cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT