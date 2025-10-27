OTT Release: ಈ ವಾರ ಕಾಂತಾರ, ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಣಯ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹಾಸ್ಯ, ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿವೆ.</p>.ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಜಗತ್ತಿನ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ಒಟಿಟಿ: ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ.OTT Release: ಏಳುಮಲೆ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ.<p><strong>ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1</strong></p><p>ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಅ. 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.31</strong></p>.<p><strong>ಪರಮ ಸುಂದರಿ</strong></p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪರಮ ಸುಂದರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪರಮ ಸುಂದರಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊ</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ </strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.23</strong></p>.<p><strong>ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ</strong></p><p>ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ನಟನೆಯ 'ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ' ಸಿನಿಮಾ ಅ. 1ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಟಿಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಂಡರ್ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.29</strong></p>.<p><strong>ಮಾರಿಗಲ್ಲು</strong></p><p>ನಟ ದಿ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 'ಮಾರಿಗಲ್ಲು' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾರಿಗಲ್ಲು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಟಿಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜೀ5</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.31</strong></p>.<p><strong>ಲೋಕಃ ಚಾಪ್ಟರ್ 1</strong></p><p>ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ‘ಲೋಕಃ ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ದುಲ್ಖರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುಲ್ಖರ್, ಟುವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.31</strong></p>.<p><strong>ಜಂಬೂ ಸರ್ಕಸ್</strong></p><p>ಎಂ.ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಜಂಬೂ ಸರ್ಕಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರವೀಣ್ ತೇಜ್, ಅಂಜಲಿ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಅವಿನಾಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.24</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>