<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 'ಒಟಿಟಿ'ಯು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಲೀನದ ನಂತರ 30 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇದೀಗ ಜಿಯೊ ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ 3.2 ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 30 ಸಾವಿರ ಗಂಟೆಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಟಿ.ವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶೇರು ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಯೊ ಸ್ಟಾರ್, ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಟಿ.ವಿ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜಿಯೊ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಟಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಐ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕತೆಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 'ಒಟಿಟಿ'ಯು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7.5 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಟಿ.ವಿ.ಗೆ ಒಟಿಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಾದ 'ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್' ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p>