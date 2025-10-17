OTT Release: ಏಳುಮಲೆ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಣಯ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹಾಸ್ಯ, ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಿಂದ 17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿವೆ.</p>.<p><strong>ಏಳುಮಲೆ (Elumale)</strong></p><p>ನಟ ರಾಣಾ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜೀ 5 </strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ </strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.17</strong></p> .<p><strong>ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ (Kishkindhapuri)</strong></p><p>ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ‘ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೌಶಿಕ್ ಪೆಗಲ್ಲಪತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಯಾನಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜೀ5</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ತೆಲುಗು</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ. 17</strong></p>.<p><strong>ಆನಂದಲಹರಿ (anandalahari)</strong></p><p>ನೈಜವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಆನಂದಲಹರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆನಂದಲಹರಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಲಹರಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಆಹಾ (aha)</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ತೆಲುಗು</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.17</strong></p>.<p><strong>ಅಭ್ಯಂತರ ಕುಟ್ಟಾವಳಿ (Abhyanthara Kuttavali)</strong></p><p>‘ಅಭ್ಯಂತರ ಕುಟ್ಟಾವಳಿ’ ಸೇತುನಾಥ್ ಪದ್ಮಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜೀ 5</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಮಲಯಾಳಂ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.17</strong></p>.<p><strong>ಇಂಬಾಮ್ (</strong>Imbam)</p><p>ಶ್ರೀಜಿತ್ ಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಇಂಬಾಮ್ ಸಿನಿಮಾವು ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರಂಬೊಲ್, ದರ್ಶನ ಸುದರ್ಶನ್, ಲಾಲು ಅಲೆಕ್ಸ್, ಮೀರಾ ವಾಸುದೇವನ್ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: </strong>ಸನ್ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ (Sun NXT)</p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಮಲಯಾಳಂ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.17</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>