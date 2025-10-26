ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ‌2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ‌2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-27
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-02
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ‌2025
  • ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತು ಶರತ್
  • ಮಾಸ ತುಲಾ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT