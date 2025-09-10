ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:19 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:19 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-32
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರರೇವತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ
  • ಮಾಸಸಿಂಹ
