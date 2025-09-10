ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ | ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಶತಕ: ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್‌

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಕೆ.ಪಿ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ( 115; 152 ಎ, 4X15, 6X1) ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಕ್ಯಾ. ಕೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 373 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಎಸ್ಜೆಸಿಇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಲ ತುಂಬಿದರು. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ಅಶ್ವಿನ್ ( 80) ಜೊತೆಗೂಡಿ 149 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಒಯ್ದರು. ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ್ದು, ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಆಟ ಕಾಯ್ದು<br>ಕೊಂಡರು. ನಾಯಕ ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ (47) ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p><p><strong>ಶತಕಗಳ ಸೊಬಗು:</strong> ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬರೋಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕುಶ್ ಬೈನ್ಸ್ (109) ಹಾಗೂ ಕೆ. ಅಂಕಿತ್ (106) ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಒಯ್ದರು.</p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: </strong>ಎಸ್ಜೆಸಿಇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್: 89 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 373 (ಕೆ.ಪಿ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 115, ಸಂಜಯ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಔಟಾಗದೇ 80, ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ 47. ಮಹೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 41ಕ್ಕೆ 2, ಕೆಎಸ್ಎನ್ ರಾಜು 64ಕ್ಕೆ 2)</p><p>ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮೈಸೂರು: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 90 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 265 ಅಂಕುಶ್ ಬೈನ್ಸ್ 109, ಕೆ. ಅಂಕಿತ್ 106. ಭಾರ್ಗವ್ ಭಟ್ 60ಕ್ಕೆ 2)</p><p>ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 64.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 162 (ರಿಷಭ್ ಚೌಹಾನ್ 48; ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ 21ಕ್ಕೆ 3, ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 18ಕ್ಕೆ 5). ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಇಲೆವೆನ್: 14.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 38 (ಆರ್ಯನ್ ಪಾಂಡೆ 15ಕ್ಕೆ ).</p><p>ಬಿಜಿಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ವಿದರ್ಭ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 90 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 320 (ಅಥರ್ವ ತೈಡೆ 170, ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ 60, ಶಿವಂ ದೇಶಮುಖ್ ಔಟಾಗದೇ 58; ಆದಿತ್ಯ ನಾಯರ್ 47ಕ್ಕೆ 2). ವಿರುದ್ಧ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಲೆವೆನ್.</p><p>ಆಲೂರು 2 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 41 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 136 (ಮೆಹುಲ್ ಪಟೇಲ್ 54; ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 36ಕ್ಕೆ 5, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ ಪವಾನೆ 35ಕ್ಕೆ 2). ಗೋವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 46 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 158 (ಅಭಿನವ್ ತೇಜ್ರಾನಾ 77; ನಿಕಿತ್ ಧುಮಾಲ್ 22ಕ್ಕೆ 2, ಅಕ್ಷಯ್ ವೈಕರ್ 69ಕ್ಕೆ 2).</p><p>ಆಲೂರು 3 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್: 90 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 284 (ಲೋಚನ್ ಎಸ್. ಗೌಡ 59, ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಔಟಾಗದೇ 73; ಮುಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ 52ಕ್ಕೆ 2, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ 88ಕ್ಕೆ 3) ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>