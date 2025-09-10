<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ</strong>: ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ (73;52ಎ) ಮತ್ತು ಅಜ್ಮತ್ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ (53; 21ಎ) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು 94 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.</p><p>ಶೇಖ್ ಝೈದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಬಿ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 189 ರನ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ‘ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಶು’ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು. ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ (39;43ಎ) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತಾಜಾ (16) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಅತೀಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾದವು.</p><p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಟಲ್ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಒಮರ್ಝೈ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p><p>ಅಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಮರ್ಝೈ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಅಟಲ್ ಮತ್ತು ಒಮರ್ಝೈ ಅವರು ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. </p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: </strong></p><p><strong>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ</strong>: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ188 (ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ ಔಟಾಗದೇ 73, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ 33, ಅಜ್ಮತ್ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ 53, ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ 54ಕ್ಕೆ2, ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾ 24ಕ್ಕೆ2). </p><p><strong>ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್</strong>: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 94 (ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ 39, ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ 16ಕ್ಕೆ 2, ಗುಲ್ಬದಿನ್ ನೈಬ್ 8ಕ್ಕೆ 2). ಫಲಿತಾಂಶ: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ 94 ರನ್ಗಳ ಜಯ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>