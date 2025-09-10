ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್|ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುಎಇ ಎದುರಾಳಿ: ಸೂರ್ಯ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗದ ವೇದಿಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊಸ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ

ಹೊಸ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 

ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ

ಭಾರತದ ಎದುರು ಆಡುವುದು ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ.
ಲಾಲ್‌ಚಂದ್ ರಜಪೂತ್‌ ಯುಎಇ ತಂಡದ ಕೋಚ್
Asia cupcricket:

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT