ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:30 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:30 IST
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:27
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 – 01:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಪುನರ್ವಸು
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ
  • ಮಾಸಸಿಂಹ
Panchanga
