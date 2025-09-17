ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌ | ದೇವಾಂಕ್ ಮಿಂಚು: ಬೆಂಗಾಲ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು

ಯು.ಪಿ. ಯೋಧಾಸ್‌ಗೆ ಮೂರನೇ ಸೋಲು
ಪ್ರದೀಶ್ ಎಚ್.ಮರೋಡಿ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Pro kabaddiPro Kabaddi League

