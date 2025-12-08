ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ: ಡಿ.08 ಸೋಮವಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:34 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:34 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-45
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-59
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 - 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರದಿನ ಪಂಚಾಂಗ: ಡಿ.08 ಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
