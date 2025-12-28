ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-55
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-09
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
Panchanga
