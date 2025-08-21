ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಗುರುವಾರ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:32 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:32 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-22
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-45
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ನಕ್ಷತ್ರಪುಷ್ಯ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
Panchanga
