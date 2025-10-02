ಗುರುವಾರ, 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 02, 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 02, 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 :16
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 02, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
Panchanga
