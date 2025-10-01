ಚುರುಮುರಿ | ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್

<p>ಆ ಊರು, ಈ ಊರಿನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ದಸರಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕಾವೇರಿತ್ತು. ಎರಡು ಊರಿನವರು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು. ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಊರುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ನೇಹ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡೂರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದರು. ಒಂದೆರಡು ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೌಲರ್ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ.</p>.<p>ಅಂಪೈರ್ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಬೌಲರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನತ್ತ ಅಸಹ್ಯ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ. ಬ್ಯಾಟರೂ ಅಂತದ್ದೇ ಮಾಡಿದ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಿಚಾಯಿಸಿದ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಡಿದ. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಬೌಲರ್ ಬಿರುಸಾಗಿ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ, ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಎರಡು ಹಲ್ಲು ಉದುರಿದವು.</p>.<p>ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟು, ಬಾಲು, ವಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಡಿದಾಟಕ್ಕಿಳಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದವು. ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆದಾಟ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನವರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡುಹೋದರು.</p>.<p>‘ಅಂಪೈರ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಸಾರ್’ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ.</p>.<p>‘ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು?’ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂಜುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂಪೈರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಾರ್’.</p>.<p>‘ಕಪ್ ನಮ್ದೇ...’ ಎಂದು ಎರಡು ಊರಿನವರು ಕಪ್ ಹಿಡಿದು ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಂದ ಕಪ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ‘ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ’ ಅಂದರು.</p>.<p>‘ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸ್ತೀರಾ ಸಾರ್? ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ’ ಅಂದ.</p>.<p>‘ಆಟಗಾರರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ...’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಪ್ ತಗೊಂಡು ಜೀಪ್ ಹತ್ತಿ ಹೊರಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>