<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬಿಹಾರದ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಜಲಿ ಪೋಳ್ ಅವರು 'ವಿಶ್ವ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಸಿ)– ಭಾರತ ಸರಣಿ'ಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಕೆಎಸ್ಪಿಎ) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ₹15 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಿತಿಯ 480 ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವವರನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಪಿಎ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಜತ್ ಕಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರು: ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಆರಿಷ್ ಚೌಬೆ–1, ವಿರಾನ್ಶ್ ಚೋಪ್ರಾ–2, ಅಯ್ದೀನ್ ಫರೀದ್–3; ಡಬಲ್ಸ್: ದೇವಾಶಿಶ್ ಮಾಝಿ & ಆರಿಷ್ ಚೌಬೆ–1, ಆರ್ಯನ್ ಶಿವಂ & ಆಯ್ದೀನ್–2, ಜೈ ಭೂಟೊರಿಯಾ & ಹಿತ್ವಿಕ್ ವೈ.ಎಸ್.–3.</p>.<p>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರು: ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ –1, ವಿರಾನ್ಶ್ –2, ಆಹಿಲ್ ಅಯಾಜ್ –3; ಡಬಲ್ಸ್: ಆಹಿಲ್ & ಅಯಾನ್ ಫರೀದ್ –1, ರಾಜೀವ್ & ಆದಿತ್ಯ –2, ನೇಹಲ್ ಸಿ. & ಆರಿಷ್ –3.</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರು: ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಆಶ್ರಿತಾ ಎಸ್. –1, ಮಾನಸಿ ಕೆ. –2, ರುವಾನಾಶ್ರೀ –3.</p>.<p>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರು: ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಅಂಜಲಿ –1, ಸ್ತುತಿ –2, ಕಾವ್ಯ ಎನ್. –3; ಡಬಲ್ಸ್: ಅಂಜಲಿ & ಸ್ತುತಿ –1, ಆರಾಧ್ಯ ಎಸ್. & ಕಾವ್ಯ ಎನ್. –2, ಆಶ್ರಿತಾ & ರುವಾನಾಶ್ರೀ –3.</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಮಾನಸಿ & ವಿರಾನ್ಶ್–1, ಅರಾಧ್ಯಾ & ಆರಿಷ್ –2, ಆರ್ಯನ್ & ಆಶ್ರಿತಾ –3.</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಅಂಜಲಿ & ಆದಿತ್ಯ ಗುಪ್ತಾ –1, ಕಾವ್ಯ & ಆರಿಷ್ –2, ರುವಾನಾಶ್ರೀ & ವಿರಾನ್ಶ್ –3.</p>.<p>60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು: ಸ್ಕಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 3.5: ರೆಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ –1, ಜಯಕೃಷ್ಣ ವಿ. –2, ರಮೇಶ್ ರಾಜಮಣಿ –3; ಸ್ಕಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 5.0: ರೆಜಿ ವರ್ಗೀಸ್ –1, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು –2, ಹರೀಷ್ ಎ.ಪಿ. –3.</p>