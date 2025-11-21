ಚುರುಮುರಿ: ಅರ್ಥ, ಅಪಾರ್ಥ!

<p>ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೀವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ತೆಪರೇಸಿ ಸಂಪಾದಕರ ಮುಂದೆ ತೆಲಿ ಕೆಡಿಸ್ಕಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ‘ಯಾಕ್ರಿ ತೆಪರೇಸಿ, ಏನಾತು?’ ಸಂಪಾದಕರು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಾ...’ ಎಂದ ತೆಪರೇಸಿ.</p>.<p>‘ಅಂಥಾದ್ದೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು?’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಸಾ?’</p>.<p>‘ಹಾಗಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು?’</p>.<p>‘ಯಾರರೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ?’</p>.<p>‘ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಸರಿ, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋನೊಬ್ಬ, ಲಾಭ ಪಡೆಯೋನೊಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ?’</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ, ನಾನು ಕೂತ್ಕಂಡು ಸಂಬಳ ತಗೋತಿದೀನಿ ಅಂತಾನಾ?’</p>.<p>‘ಥೋ... ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಾ... ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ?’</p>.<p>‘ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ?’</p>.<p>‘ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅನ್ಕಳಿ...’</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕುರ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ...’</p>.<p>‘ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ?’</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ...’</p>.<p>‘ಕರೆಕ್ಟ್... ನಾನೇನು ಓಡಿ ಹೋಗೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ?’</p>.<p>‘ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ... ಅಲ್ಲ, ಈ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ನಮ್ ಬಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರವು ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ?’</p>.<p>‘ಹೌದು ಸಾ... ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತೇ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ...’ ತೆಪರೇಸಿ ತೆಲಿ ಕೆರೆದುಕೊಂಡ.</p>.<p>‘ನಿಮ್ತೆಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು...’</p>.<p>‘ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ?’</p>.<p>‘ಅರ್ಥ, ಅಪಾರ್ಥ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒದೆ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ...’</p>.<p>ತೆಪರೇಸಿ ಪಿಟಿಕ್ಕನ್ನಲಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>