ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IND vs SA: ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೂ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ
ಮಧು ಜವಳಿ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:58 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Test cricketInd vs SARishab Panth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT