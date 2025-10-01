Youth Test: 8 ಸಿಕ್ಸರ್, 78 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ; ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 'ವೈಭವ'

<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್:</strong> 14ರ ಹರೆಯದ ಭಾರತದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನೆಲದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನ ಇಯಾನ್ ಹೀಲಿ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 19 ವರ್ಷದವರೊಳಗಿನ ಯೂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 78 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 86 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು.</p><p>ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಸಹ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವೇದಾಂತ್ 192 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 140 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ428 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತ 185 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. </p><p>ಎರಡನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 177 ರನ್ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. </p> .Asia Cup | ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ವಿವಾದ: ಎಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ.ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>