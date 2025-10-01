ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Youth Test: 8 ಸಿಕ್ಸರ್, 78 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ; ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 'ವೈಭವ'

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:39 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Asia Cup | ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ವಿವಾದ: ಎಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ
Asia Cup | ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ವಿವಾದ: ಎಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ?
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ?
Test cricketAustraliaIndia U-19Vaibhav Suryavanshi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT