ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 27
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 01
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸತುಲಾ
