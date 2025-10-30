ಚೆಂಡು ಬಡಿದು ಆಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಿಧನ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗೌರವ ನಮನ

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಚೆಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಡಿದ ಪರಿಣಾಮ 17 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೆನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಎಂಬವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು, 2014ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ ದುರಂತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ನ ಉಪನಗರ ಫರ್ನ್ಟ್ರೀ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಬಡಿದಿತ್ತು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಟಿನ್, ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಫರ್ನ್ಟ್ರೀ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರುವಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. 'ಆಸ್ಟಿನ್ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.Womens World Cup: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಭಾರತ.Womens WC: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್; ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ.<p><strong>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ಗೌರವ</strong><br>ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು, ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ತೋಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿವೆ.</p><p><strong>ಫಿಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ ನೆನಪು<br></strong>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 26 ಟೆಸ್ಟ್, 25 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 1 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಅವರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ವೇಗಿ ಸೀನ್ ಅಬೋಟ್ ಎಸೆದ ಬೌನ್ಸರ್, ಫಿಲ್ ತಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಪೆಟ್ಟಿನ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ಫಿಲ್, ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 25!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>