ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 7 ಜನವರಿ 2026 ಬುಧವಾರ

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 19:02 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 19:02 IST
7 ಜನವರಿ 2026 ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-59
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-14
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ7 ಜನವರಿ 2026 ಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಘ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸಧನು ಮಾಸ
Panchanga
