ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಜನವರಿ 8 ಗುರುವಾರ 2026

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 18:33 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 18:33 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-59
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-15
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಜನವರಿ 8 ಗುರುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಫಲ್ಗುನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸ ಧನು ಮಾಸ
