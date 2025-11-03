ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:14 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:14 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 03 ನವೆಂಬರ್, 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-29
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-59
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 - 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 03 ನವೆಂಬರ್, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರರೇವತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸತುಲಾ
