ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 05 ನವೆಂಬರ್, 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:51 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:51 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-30
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-59
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ ಬುಧವಾರ, 05 ನವೆಂಬರ್, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಅಶ್ವಿನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸತುಲಾ
