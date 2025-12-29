ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ

<p>2026ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿ ಲಗ್ನಭಾವ, ಗುರು ಚತುರ್ಥ, ಪಂಚಮ, ನವೆಂಬರ್ ರಾಹು, ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ತಿರುವು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2026ನೇ ಇಸವಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಶಾಸನ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ‘ಶನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ’ಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷ.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯವಿದೆ; ಉಳಿತಾಯದ ಜಾಗ್ರತೆಯೂ ಅಗತ್ಯ.<p>ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಲಗ್ನ ಭಾವ ಸಂಚಾರ.</p><p>ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಣಿವು, ತೂಕ, ಸಂಧಿ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಶನಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ನೆಲೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಗುರು ಗ್ರಹ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಚತುರ್ಥ ಭಾವ ಸಂಚಾರ.</p><p>ಗುರು ಗೃಹ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮನಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೇ 30ರ ನಂತರ ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪಂಚಮ ಭಾವ.</p><p>ಗುರು ಪಂಚಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಹು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ದ್ವಾದಶ ಭಾವ.</p><p>ರಾಹು ವ್ಯಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಸಂಪರ್ಕ, ನಿದ್ದೆಗೆ ಭಂಗ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.</p><p>ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಏಕಾದಶ ಭಾವ. ಲಾಭ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ವಲಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಪ್ರವಾಹ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಿಂಹದಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪಂಚಮ ಭಾವ.</p><p>ಕೇತು ಪಂಚಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ, ಸಂತಾನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಥವಾ ತತ್ವಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ.</p><p>ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾದಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಮತೋಲನ, ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ನೇ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮೂಲಕ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>