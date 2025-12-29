ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷ

<p>2026ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವ, ಗುರು ಪಂಚಮ, ಷಷ್ಠ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಧನ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಕಾಣಲಿದ್ದೀರಿ.</p><p>2026ನೇ ಇಸವಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತು, ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಂರಚನೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಷಾಂಶ–ರೇಖಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ನಿಧಾನವಾದರೂ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p>.ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ 2026| ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು.<p>ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಶನಿಧನ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.</p><p>ಗುರು ಗ್ರಹ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪಂಚಮ ಭಾವ ಸಂಚಾರ.</p><p>ಗುರು ಪಂಚಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಯುಕ್ತ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಶೋಧನೆ, ತರಬೇತಿ, ಮೀಡಿಯಾ–ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.</p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲಿನ ವರ್ಷ.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಎಚ್ಚರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ.<p>ಮೇ 30 ನಂತರ ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಷಷ್ಠ ಭಾವ.</p><p>ಗುರು ಷಷ್ಠ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ, ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಯೋಗಗಳೂ ಇವೆ.</p><p>ರಾಹು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಲಗ್ನ ಭಾವ.</p><p>ರಾಹು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.</p><p>ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ದ್ವಾದಶ ಭಾವ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಯ, ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಿಂಹದಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಷಷ್ಠ ಭಾವ.</p><p>ಕೇತು ಷಷ್ಠಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗ, ಋಣ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುವಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಸೇವಾಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯ. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಂತರ ಸ್ಥಿರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಟಲು, ದಂತ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ನೇ ವರ್ಷ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತು, ಜ್ಞಾನಬಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>