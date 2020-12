ನಡುಗುತ್ತಿದೆ ರಾಜಧಾನಿ: ನವದೆಹಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 3.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಶೀತಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.

ದೆಹಲಿ–ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು 3.5 ಡಿಗ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಿಳಿಯಾದ ಆಗಸ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Minimum temperature of 3.5 degree Celsius was recorded in Delhi-NCR today. Cold wave condition prevailing for the last three days will continue till 18th December: Kuldeep Srivastava, IMD, Delhi pic.twitter.com/ZT4kOdmWok

