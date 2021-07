ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 45.37 ಕೋಟಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 45.37 ಕೋಟಿ (45,37,70,580) ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 42,08 (42,08,32,021) ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ 3.29 ಕೋಟಿ (3,29,38,559) ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

More than 45.37 crore (45,37,70,580) vaccine doses have been provided to States/UTs so far, through all sources and a further 11,79,010 doses are in the pipeline: Union Health Ministry pic.twitter.com/QoZVlBZDZH

— ANI (@ANI) July 25, 2021