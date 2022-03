ನವದೆಹಲಿ: ಪುಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿರುವ ಘಟನೆ ನವದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸ್ಪೈಸ್‌ ಜೆಟ್‌ನ ಎಸ್‌ಜಿ–160 ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

A SpiceJet flight (passengers) collided with an electric pole at the Delhi airport during pushback of the aircraft. The aircraft was changed for the passengers on board; investigations have been launched: Airport official

— ANI (@ANI) March 28, 2022