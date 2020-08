ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂ ಕಿತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ 40 ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

ದೆಂಕನಾಲ್‌ (ಒಡಿಶಾ): ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂ ಕಿತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ 40 ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಒಡಿಶಾದ ದೆಂಕನಾಲ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂತಿಯೊ ಕಟೆನಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಮುದಾಯದ ಬಾಲಕಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂ ಕಿತ್ತಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 40 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆವು,’ ಎಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಿಜಯ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಾಣಬಂಧು ದಾಸ್‌, ‘ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಜಾತಿಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ, ನಾವು ಈ ಮೊದಲಿನಂತೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Odisha: Around 40 families, belonging to Dalit community, in Kantio Kateni village of Dhenkanal district were allegedly socially boycotted after a girl from their community plucked flowers from the farm of an upper-caste man. (24.08.2020) pic.twitter.com/iQBkVPf4zt

— ANI (@ANI) August 24, 2020