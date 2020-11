ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭ

ಗುವಾಹಟಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ 7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಶಾಲೆಗಳು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.

‘ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾವು 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಗುವಾಹಟಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

Assam: Schools reopen in Guwahati after being shut for 7 months due to COVID

"I'm glad that we're able to re-open for more students. Before, it was only open for senior classes. Today we've opened for classes 6, 7 &8. We're following SoP guidelines & protocols," says a principal pic.twitter.com/uUSIMz31Ms

