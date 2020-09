ಜನರನ್ನು ಭಯದಲ್ಲಿಡಲು ನಿತೀಶ್‌ ಆಡಳಿತ ಬಯಸುತ್ತದೆ: ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಪಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಮವಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.40ರಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

They (Bihar govt) want to keep people under an atmosphere of fear. According to National Crime Records Bureau's data, crime rate in Bihar is at 40%. An incident of rape takes place every 4 hours, while a murder every 5 hrs in Bihar. CM should talk about this: Tejashwi Yadav, RJD pic.twitter.com/J1ftq4YFLQ

