ಬಿಹಾರ ಮತ ಎಣಿಕೆ: ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಜೆಡಿಯು ಹಿನ್ನಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ

ಪಟ್ನಾ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಜೆಡಿಯುಗಿಂತಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ ಜೆಡಿಯು-ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮುನಿಸು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆರಂಭದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತಲೂ ಜೆಡಿಯು ಸಾಧನೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

EC trends for 104 of 243 seats: NDA leading on 52 seats - BJP 28, JDU 20, Vikassheel Insaan Party 4

Mahagathbandhan ahead on 46 seats - RJD 29, Congress 12, Left 5

BSP has a lead on two seats, Lok Jan Shakti Party on three while AIMIM is ahead on one#BiharElectionResults

— ANI (@ANI) November 10, 2020