ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು: ಬಿಜೆಪಿಯ ಲಾಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಹೂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ 'ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು' ಇರುವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ನಾಯಕಿ ಲಾಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಒರಟಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಎಸೆದರು ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಟಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಧರಿಸಿದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಅವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WB: BJP's Locket Chatterjee alleges that colours containing 'harmful chemicals' was thrown on her face at an event in Hoogly yesterday

She says,"A coarse substance was thrown at me.When I looked up to see who threw it,I saw 3-4 ppl wearing TMC badge standing nearby,they did it" pic.twitter.com/OHGsd52Tld

— ANI (@ANI) March 28, 2021