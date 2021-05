ಬಂಗಾಳ-ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಾಟ: ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟ ದೀದಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲಪನ್‌ ಬಂದೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 31ರಂದು ಅಲಪನ್‌ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವುದು ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. 'ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯ ನಾರ್ಥ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರವು ತಿಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಮತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಂಗಳವಾರದೊಳಗೆ ನಾರ್ಥ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವುದು. ಇಂದು ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

I will not allow Alapan Banerjee to leave Nabanna. He is now the Chief Adviser to Chief Minister: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/aXSOb9LD4w

