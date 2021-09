ಐಎಎಫ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ವಾಯು ಪಡೆಗೆ ತನಿಖೆಯ ಹೊಣೆ

ಕೊಯಮತ್ತೂರು: ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಪಡೆ (ಐಎಎಫ್‌) ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಾಯು ಪಡೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಐಎಎಫ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ವಾಯು ಪಡೆಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರಿನ ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು 'ಎರಡು ಬೆರಳು ಪರೀಕ್ಷೆ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ಜನನಾಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

Tamil Nadu | IAF officer who was arrested in Coimbatore over an alleged sexual assault complaint has been sent to IAF custody.

