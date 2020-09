Covid-19 India Update: ಮುಂಬೈ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ 1.69 ಲಕ್ಷ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ 8,147 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,69,693ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 47.54 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 78,586ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ(ಶೇ.28.79), ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (ಶೇ.10.05), ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ(ಶೇ.9.84), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ(ಶೇ.6.98), ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ(ಶೇ.4.84) ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

58% daily new recoveries come from 5 States.

Total number of recovered cases more than 37 lakh.

India continues to report high number of recoveries.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ (ಶೇ.17.2), ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ಶೇ. 13.1), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಶೇ. 12.2), ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (ಶೇ. 7.9) ಮತ್ತು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಶೇ. 7.8) ಜನರು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.77.88ರಷ್ಟಿದೆ.

#IndiaFightsCorona:

Nearly 57% of the new cases are reported from 5 States.

They have also contributed 58% of the new recovered cases.#IndiaWillWin @ICMRDELHI pic.twitter.com/JB4GyMOVbw

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) September 13, 2020