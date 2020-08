Covid-19 India Update: 30 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 69,239 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 912 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈವರೆಗೆ ಸೋಂಕಿತರಾದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 30,44,941 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು, 22,80,567 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 56,706 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ 7,07,668 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 22ರ ವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3,52,92,220 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ 8,01,147 ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ತಿಳಿಸಿದೆ. ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಕೊರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹೇಳಿತ್ತು.

The total number of samples tested up to 22nd August is 3,52,92,220 including 8,01,147 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR)#COVID19 pic.twitter.com/GpJ7l9hwqQ

— ANI (@ANI) August 23, 2020