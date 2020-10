Covid-19 India Update | 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 62 ಸಾವಿರ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ 80 ರಿಂದ 90 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ 60 ಸಾವಿರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

India reports a spike of 62,212 new #COVID19 cases & 837 deaths in the last 24 hours.

Total case tally stands at 74,32,681 including 7,95,087 active cases, 65,24,596 cured/discharged/migrated cases & 1,12,998 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/mv0TpPRCey

