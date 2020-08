Covid-19 India Update| 30 ಲಕ್ಷ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸಾವು 55,794

ದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 69,878 ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ 945 ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಲಕ್ಷದ (29,75,702) ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು 6,97,330 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 22,22,578 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Spike of 69,878 cases and 945 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The #COVID19 tally in the country rises to 29,75,702 including 6,97,330 active cases, 22,22,578 cured/discharged/migrated & 55,794 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/a9QR8C0OUg

