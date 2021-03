Covid-19 India Update: 17,921 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 133 ಸೋಂಕಿತರ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 17,921 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 133 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,12,62,707 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 1,58,063 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20,652 ಸೋಂಕಿತರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರೆಗೆ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,09,20,046ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 1,84,598 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ಜ.16ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.26ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

India reports 17,921 new COVID-19 cases, 20,652 recoveries, and 133 deaths in the last 24 hours

Total cases: 1,12,62,707

Total recoveries: 1,09,20,046

Active cases: 1,84,598

Death toll: 1,58,063 pic.twitter.com/Wyrs3KyV3T

— ANI (@ANI) March 10, 2021