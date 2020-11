Covid-19 India Update: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 49,715 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 46,232 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 564 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 90,50,598 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 1,32,726 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 49,715 ಸೋಂಕಿತರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 77,65,966 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5,20,773 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ನ.20 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13,06,57,808 ಕೊರೊನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ತಿಳಿಸಿದೆ.

With 46,232 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 90,50,598

With 564 new deaths, toll mounts to 1,32,726. Total active cases at 4,39,747

Total discharged cases at 84,78,124 with 49,715 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/tFnfmhP5KR

— ANI (@ANI) November 21, 2020